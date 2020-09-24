نقل طلبة ولاية ايليزي الدارسين في الشمال في طائرة خاصة السبت والأحد المقبلين

أعلنت مصالح ولاية ايليزي عن نقل الطلبة الدارسين بولايات الشمال في طائرة خاصة السبت والاحد المقبلين.

وقال بيان لخلية الاعلام و الاتصال بالولاية أنه في اطار التكفل بانشغالات طلبتنا الاعزاء للتنقل جوا للالتحاق بجامعاتهم شمال الوطن.

وبعد مفاوضات ماراطونية لمدة يومين كاملين والي الولاية مصطفى اغامير مع السلطات المركزية وعلى راسهم الرئيس المدير العام لشركة سونطراك والمدير العام لشركة الطاسيلي للطيران فانه قد تم التكفل بالانشغال المطروح.

وسيتم نقل 38 طالب عبر دفعتين يومي 26 و 27 سبتمبر 2020 من مطار ان امناس الى مطار الجزائر العاصمة.