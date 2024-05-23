نقل عميد الأغنية الاوراسية بوزاهر  إلى العاصمة لمتابعة العلاج

نقل الفنان القدير عميد الأغنية الاوراسية عبد الحميد بوزاهر إلى العاصمة لمتابعة العلاج والفحوصات اللازمة.

وتم نقل الفنان القدير بوزاهر إلى العاصمة بواسطة مروحية تابعة للمجموعة الجوية للحماية المدنية.

عملية النقل تمت بحضور مدير الحماية المدنية لولاية خنشلة العقيد عبد المالك بوبرطخ.

وقام زوال اليوم الجمعة الماضي والي ولاية خنشلة يوسف محيوت مرفوقا برئيس الديوان، السلطات المحلية والسلطات الأمنية بزيارة إطمئنان على صحة الفنان عبد الحميد بوزاهر الماكث بمستشفى علي بوسحابة عقب الوعكة الصحية التي ألمت به، مبلغين إياه ولأسرته تعاطفهم و إهتمامهم البالغ بمتابعة وضعه الصحي، داعين الله بالشفاء العاجل له ولكافة المرضى.