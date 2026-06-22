نقل لبؤة حاسي مسعود إلى حديقة الحيوانات بالعاصمة

أعلنت المديرية العامة للغابات، عن نقل اللبؤة التي تم ضبطها بمدينة حاسي مسعود، إلى حديقة الحيوانات والتسلية الوئام المدني بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين.

وحسب بيان للمديرية، تم وضع اللبؤة، تحت الحجر الصحي وإخضاعها للمتابعة البيطرية اللازمة.

وتندرج هذه العملية في إطار التكفل السليم بالحيوانات البرية وحمايتها. مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأكدت إدارة الغابات التزامها بمواصلة الجهود التي تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية البرية والمحافظة على التنوع البيولوجي.

وكانت مصالح الحماية المدنية، بحاسي مسعود، قد تدخلت صباح أمس الأحد، لأجل حراسة أمنية ومحاصرة لبؤة وُجدت عند مدخل عمارة.

وتمّت السيطرة على اللبؤة ووضعها داخل قفص، بحضور رئيس الدائرة، والأمن الوطني، وطبيب بيطري تابع للبلدية، ومصالح الغابات.