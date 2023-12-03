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الرياضة

نقل لقاء “السياربي” والأهلي المصري إلى برج العرب

بقلم محمد لمين صحراوي
نقل لقاء “السياربي” والأهلي المصري إلى برج العرب
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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” نقل مباراة شباب بلوزداد، ومضيفه الأهلي المصري، رسميا إلى ملعب “برج العرب” بالاسكندرية.

ويلتقي الشباب بمضيفه الأهلي، يوم الجمعة المقبل الـ 8 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 3 لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وكان مقررا أن تلعب المباراة، حسبما كشفته إدارة شباب بلوزداد، اليوم الأحد، بملعب القاهرة، غير أن “الكاف” قررت في الأخير، نقل المواجهة إلى ملعب “برج العرب”.

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