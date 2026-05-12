نقل له تهاني الرئيس تبون..ناصري يشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الأوغندي

شارك عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الأوغندية كامبالا، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني. المعاد انتخابه إثر الاستحقاق الرئاسي الذي جرى يوم 14 جانفي المنصرم. وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي البلدان.

وحيا رئيس جمهورية أوغندا المنتخب يوويري موسيفيني، عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة. الذي نقل بدوره تهاني رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور