نقل مباراة شباب بلوزداد ونجم مقرة إلى ملعب نيلسون مانديلا

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، عن نقل المباراة التي ستجمع بين فريقي شباب بلوزداد ونجم مقرة، إلى ملعب نيلسون مانديلا.

وستجرى المباراة بملعب نيلسون مانديلا في براقي (بالعاصمة)، عوض ملعب 5 جويلية الأولمبي. حيث كانت مبرمجة قبل هذا التعديل.

وتندرج المباراة ضمن الجولة الـ21 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وستُلعب المباراة يوم السبت 5 أفريل على الساعة الخامسة مساءً، دون حضور الجمهور، بسبب جمع أبناء العقيبة ثلاث مخالفات.