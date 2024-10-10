نقل مباراة شباب بلوزداد و مولودية البيض إلى ملعب 5 جويلية

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إجراء تغيير طفيف على مستوى مباراة شباب بلوزداد ومولودية البيض.

والتي تندرج ضمن فعاليات الجولة الرابعة للرابطة المحترفة.

حسب بيان الرابطة المحترفة على موقعها الرسمي، فقد تم نقل المباراة من ملعب مونديلا، إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي.

كما تم الإحتفاظ بموعد اللقاء، يوم السبت، بداية من الساعة السابعة مساءا.

وفي ذات الصدد، كشفت إدارة الشباب، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، أن عملية بيع تذاكر هذه المواجهة، ستنطلق بعد قليل على منصة “تذكرتي”.