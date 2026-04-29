نقل مجاني لأنصار الاتحاد والشباب في نهائي كأس الجزائر

سيحظى أنصار فريقي اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، بالنقل المجاني، لحضور مباراة نهائي كأس الجزائر 2026.

وأعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لولاية الجزائر “ايتوزا”، في بيان لها، عن تخصيص نقل مجاني لأنصار الاتحاد، والشباب، في نهائي الكأس.

وستم توفير حافلات خاصة بأنصار فريق اتحاد العاصمة ما بين الساعة 10 إلى منتصف النهار، انطلاقا من محطة “كيتاني”، باتجاه ملعب “نيلسون مانديلا”.

كما سيتم توفير حافلات أخرى خاصة بأنصار شباب بلوزداد، في نفس التوقيت، والتي ستنطلق من مجلس قضاء الجزائر.

أما بالنسبة للرسميين، فقد تمت برمجة الرحلات بين الساعة (11سا و13سا) انطلاقا من موقف السيارات بملعب 5 جويلية، وفقا للمصدر ذاته.

وستكون رحلات العودة، مباشرة بعد انتهاء المباراة، حسب بيان مؤسسة “ايتوزا”، التي دعت في نفس الوقت أنصار الفريقين الالتزام بالتعليمات التنظيمية، لضمان نقل منظم وآمن.

يذكر أن نهائي كأس الجزائر 2026، الذي سيجمع شباب بلوزداد، واتحاد العاصمة، مقرر يوم غدا الخميس، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة (17:00).