نقل مجاني للطلبة عبر الميترو والترامواي هذه السنة

تم ابرام اتفاقية مع شركة سيترام تسمح بالنقل المجاني للطلبة المقيمين بداية من الدخول الجامعي عبر الولايات السبع (7) التي تتوفر فيها خدمة النقل بالمترو والتراموي.

و أفاد بيان للديوان الوطني للخدمات الجامعية أنه “في اطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للخدمات الجامعية. لتطوير وتحسين الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة. تم ابرم اتفاقية مع شركة سيترام للنقل عبر الميترو والترامواي في 7 ولايات. وهي الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، ورقلة، بلعباس ومستغانم التي تحوز على خدمة الترامواي والمترو، تقتضي بالسماح بالنقل المجاني للطلبة المقيمين”.

وأضاف البيان أن الخدمة ستتوفر للطلبة المعنيين بعد دفع ملف اداري الكتروني الى مديريات الخدمات المعنية. التي تتكفل بدورها بتسخير بطاقات خاصة مع شركة سيترام. وستدخل هذه الخدمة حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي في جميع المدن الجامعية المذكورة.