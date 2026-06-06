نقل مجاني لمترشحي البكالوريا عبر القطارات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم السبت، لكافة المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، أن التنقل سيكون مجانيًا عبر خطوط ضواحي الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران وعنابة وذلك طيلة كامل فترة إجراء امتحانات شهادة البكالوريا.

وأشارت الشركة، أنه للاستفادة من هذه الخدمة، يُرجى من المترشحين التوجه إلى شبابيك بيع التذاكر. مرفوقين باستدعاء امتحان البكالوريا دورة 2026، من أجل الحصول على تذكرة سفر مجانية.

وكما أكدت أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بمرافقة. أبنائنا المترشحين ودعمهم، وتسهيل تنقلهم خلال هذا الموعد التربوي المصيري.

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