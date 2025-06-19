نقل ملكية شركة طاسيلي للطيران إلى الجوية الجزائرية

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اتفاقية مع الشركة القابضة سوناطراك للأنشطة الخارجية والدعم. تقضي بنقل ملكية شركة طاسيلي للطيران إلى الخطوط الجوية الجزائرية.

كما يحدّد هذا الاتفاق الإطاري بدقة الآليات التنظيمية المعتمدة لإنجاز عملية التحويل. بما يضمن انتقالاً منظماً للملكية واستمرارية النشاط في إطار قانوني. ويعكس التزام الطرفين بمبادئ الحوكمة والتكامل الاستراتيجي في مجال الطيران.

ووفقا لبيان “الجوية الجزائرية” تأتي هذه الخطوة تجسيداً للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، الصادرة خلال الاجتماع الخاص المنعقد بتاريخ 12 مارس 2025، والتي تقضي بإنشاء شركة وطنية مخصصة للنقل الجوي الداخلي.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية أولى في مسار تحويل شركة طاسيلي للطيران إلى الخطوط الجوية الجزائرية.

وأكدت الجوية الجزائرية، في بيان لها، التزامها الكامل بإنجاح هذا التحول الاستراتيجي. وتسخير كافة مواردها لضمان انتقال سلس وفعّال، يضمن استمرارية الخدمات ويدعم التكامل المؤسساتي في قطاع النقل الجوي.