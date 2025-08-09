نقل ملكية شركة طيران الطاسيلي إلى الجوية الجزائرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن الإتمام النهائي والرسمي لنقل ملكية شركة طيران الطاسيلي إلى الخطوط الجوية الجزائرية.

ويأتي هذا الإجراء، تنفيذا للإتفاقية الموقعة مع الشركة القابضة سوناطراك للأنشطة الخارجية والدعم.

كما يأتي هذا التحول الإستراتيجي تجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، الرامية إلى إنشاء شركة وطنية متخصصة في النقل الجوي الداخلي.

وتعمل الخطوط الجوية الجزائرية، على إعادة تنظيم الشركة المدمجة بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية.

هذا ومن المنتظر أن تنطلق أول رحلة تجارية عبر الخطوط الجوية الداخلية، قبل نهاية شهر أوت الجاري.