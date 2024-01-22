نقل مواجهة المولوديتين الوهرانية والعاصمية إلى “ميلود هدفي”

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، رسميا نقل مباراة مولودية وهران، والضيف مولودية الجزائر، إلى ملعب “ميلود هدفي”.

وكان مقررا أن تلعب المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 15 من البطولة المحترفة. بملعب “أحمد زبانة” هذا الجمعة بداية من الساعة 17:00.

وكشفت الرابطة، في موقعها الإلكتروني، بأن اللقاء سيلعب رسميا في “ميلود هدفي” في نفس اليوم والتوقيت.

كما أوضحت ذات الهيئة الكروية، بأن تغيير ملعب المباراة، جاء نزولا عند طلب تقدمت به إدارة نادي مولودية وهران، وبعد نهاية الأشغال التي عرفتها أرضية ملعب “ميلود هدفي” في وقت سابق.