نقل مواد خطيرة يملكها حداد وشركتين من ميناء سكيكدة لتفادي تكرار فاجعة بيروت

اصدرت وزارة الداخلية بيانا حول ما تداولته بعض الصحف عن المواد مخزنة في ميناء سكيكدة.

وقالت الوزارة في بيانها ان المواد المخزنة هي عبارة عن طرود تحوي محاليل مذيبة وكيماوية ومواد تستعمل في انتاج الدهن والطلاء وحاويتين من المواد المفرقعة تابعة لمؤسسات “Etrhab haddad” و “Eurl aziz”.

بالإضافة إلى 40 حاوية من الكيروزان كانت موجهة للتصدير في مارس الماضي ملك لمؤسسة “Paint solvent”.

واردفت الوزارة ان هذه المواد هي محل نزاع امام الجهات القضائية ، وطمئنت الوزارة سكان المناطق المجاورة للميناء بانه تم نقل هذه المواد احتياطيا الى مكان امن.