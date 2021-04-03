نقل مومياوات ملوك الفراعنة.. موكب غير مسبوق بمصر يشد أنظار العالم

تزينت شوارع القاهرة في مصر، اليوم السبت، لاستقبال موكب مهيب غير مسبوق بنقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة.

ويحمل الموكب، إسم “موكب المومياوات الملكية”، ويشد أنظار كل العالم إليه.

وسيتم نقل المومياوات من المتحف المصري في ميدان التحرير، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وستُنقل المومياوات، على متن عربات مزينة على الطراز الفرعوني تحمل أسماءهم، تباعا بحسب الترتيب الزمني لحكمها، اعتباراً من الساعة السادسة مساء.

وتستغرق الرحلة الممتدة على نحو سبعة كيلومترات حوالي 40 دقيقة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وقال عالم آثار مصري، إنه سيتم وضع كل مومياء في كبسولة خاصة مملوءة بالنيتروجين لضمان حمايتها أثناء نقلها.

وتم اختيار متحف الحضارة لأن مصر تريد ولأول مرة عرض المومياوات بطريقة حضارية.

ويشارك العديد من النجوم المصريين والعرب في هذا الموكب، على غرار منى زكي، وسوسن بدر وهند صبري وغيرهم.