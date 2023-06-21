نقل نهائي كأس الجمهورية عبر 4 قنوات

سيكون نهائي كأس الجمهورية، المرتقب غدا الخميس، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، بين شباب بلوزداد وأولمبي الشلف، منقولا عبر 4 قنوات.

وسيتم نقل نهائي السيدة الكأس، المبرمج بداية من الساعة الـ 17:00. عبر القنوات الجزائرية، كل من الأولى “الأرضية” والثانية “كنال ألجيري” والرابعة “الأمازيغية” بالإضافة إلى السادسة “الشبابية”.

وهي الخطوة التي ستمكن أكبر عدد من الجزائريين عامة وعشاق الشباب والأولمبي ممن لم يسفعهم الحظ في اقتناء تذاكر النهائي، من متابعته على المباشر عبر الشاشة الصغيرة.