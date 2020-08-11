نقل 4 رفاة لشهداء من جبل غزالة بمشرع الصفا بتيارت

قامت أمس الاثنين، السلطات الولائية بنقل رفاة 4 شهداء من منطقة جبلية في انتظار اعادة دفنهم بمناسبة يوم المجاهد المصادف ل20 أوت.

و علم من مصادر مسؤولة ان الرفاة الاربعة تم تحويلهم من منطقة العفافنة بجبل غزالة التابعة لبلدية مشرع الصفا الذين استشهدوا جميعا سنة 1958.

ويتعلق الامر بالشهيد بكوش بلحسن الذي استشهد وعمره 27 سنة، والشهيد ميموني منصور الذي استشهد وعمره 39 سنة.

بالإضافة الى الشهيد عمران حبيب الذي استشهد وعمره 26 سنة اما الشهيد الرابع بقي مجهولا و أطلق عليه شهيد الوطن.

و قد حضر عملية نقل الرفاة ممثلوا السلطات المدنية و العسكرية و الامنية و الأسرة الثورية و اعوان الحماية المدنية بالإضافة إلى اقارب الشهداء و من المنتظر ان يتم اعادة دفنهم بمناسبة يوم المجاهد المصادف ل 20 أوت.

