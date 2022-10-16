نقل 42 طالبة من الاقامة الجامعية بن علي بودغن لمستشفى قادري محمد بالنعامة

تم نقل 42 طالبة تقطن بالإقامة الجامعية اناث بن علي بودغن، امسية اليوم، لمستشفى قادري محمد بولاية النعامة.

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار، فلقد تعرضت الطالبات لحالة اغماء ولحد الساعة تبقى مجهولة حول هذه الحادثة.

وفي سياق متصل، اكدت الصفحة الرسمية لمديرية الصحة للنعامة، انه اثر الحادث الذي طرأ بالإقامة الجامعية اناث علي بودغن المدعو العقيد لطفي استقبلت مصلحة الاستعجالات لمستشفى قادري محمد بالنعامة 42 حالة مصابة على خلفية استنشاق روائح.

ليتم تقديم كل الرعاية الصحية للمصابين وتسخير كل الموارد البشرية و المادية.

من جانب اخر قام دردور محمد مدير الصحة و السكان بالتنقل إلى مصلحة الاستعجالات.من أجل المعاينة و الاطمئنان على المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة ليغادر جل المرضى في حالة جيدة.