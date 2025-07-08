نقل بحري.. إلغاء رحلة وهران-أليكانتي واقتراح إجراءات بديلة وتعويضات للمسافرين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، إلغاء إحدى رحلاتها التي تربط بين ميناءي وهران وأليكانتي.

وحسب بيان لشركة Algérie Ferries، فإن الأمر يتعلق برحلة وهران - أليكانتي المبرمجة سلفًا يوم 09 جويلية 2025.

واقترحت الشركة الوطنية للنقل البحري على زبائنها المعنيين بهذه الرحلة الحجز على متن الرحلة البديلة التي ستنطلق من ميناء الجزائر نحو ميناء أليكانتي. وذلك يوم 11 جويلية 2025 على الساعة 17:00 مساءً. مشيرة إلى أن التسجيلات تبدأ على الساعة 11:00 صباحا وتنتهي على الساعة 15:30 مساء.

وفي السياق ذاته، تدعو المؤسسة الزبائن الراغبين في استرجاع قيمة تذاكرهم أو الحصول على تعويضات إلى التقرّب من أقرب وكالة تجارية من أجل التكفل بانشغالاتهم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.

كما أعربت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن أسفها العميق لهذا الإلغاء الخارج عن نطاقها.