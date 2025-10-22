نقل بحري.. تعديلات في برنامج هذه الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إدخالَ تعديلات على برنامج رحلاتها البحرية المقررة نهاية هذا الأسبوع. وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المرتقبة.

وجاء في بيانٍ للمؤسسة أنه تم تأجيل رحلة مرسيليا - سكيكدة المبرمجة في الأصل ليوم 23 أكتوبر 2025 إلى يوم 24 أكتوبر 2025 على الساعة 12:00 (منتصف النهار)، على متن السفينة “الجزائر 2”.

كما تم تأجيل رحلة سكيكدة – مرسيليا المقررة سابقًا في 24 أكتوبر 2025 إلى يوم 25 أكتوبر 2025 على الساعة 11:00 صباحًا، على متن السفينة نفسها.

أما رحلة مرسيليا – وهران التي كانت مبرمجة في 25 أكتوبر 2025، فقد تم تأجيلها إلى 26 أكتوبر 2025 على الساعة 12:00 (منتصف النهار)، على متن السفينة “الجزائر 2”.

وأكدت المؤسسة أن هذه التعديلات فرضتها الظروف الجوية الخارجة عن نطاقها، مقدّمةً اعتذارها للمسافرين عن أيّ إزعاج قد ينجم عن ذلك، ومؤكدة حرصها على ضمان سلامة الركاب وسير الرحلات في أفضل الظروف الممكنة.

ودعت المؤسسة زبائنها إلى التواصل عبر الرقم 3307 للاطلاع على المستجدات أو طرح أيّ انشغالات تتعلق بالبرنامج المعدّل.