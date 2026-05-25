نقل بري.. “سوڨرال” تجنّد محطاتها لضمان نقل المواطنين خلال عيد الأضحى

أعلنت مؤسسة تسيير واستغلال المحطات البرية “سوڨرال” عن تجند كامل محطاتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين ظروف تنقل المواطنين خلال المناسبات الدينية.

وقد تم تسخير كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لضمان السير الحسن لخدمات النقل خلال أيام العيد. مع اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية والتقنية لضمان استمرارية الرحلات واحترام مواقيت الانطلاق. وتعزيز فرق الاستقبال والمتابعة عبر مختلف المحطات بما يسهّل تنقل المسافرين خلال هذه المناسبة التي تشهد حركية كبيرة.

كما دعت المؤسسة المسافرين إلى الاستفادة من الوسائل الرقمية المتاحة. وعلى رأسها تطبيق محطتي MAHATATI، الذي يتيح حجز التذاكر بكل سهولة وسرعة.