نقل بحري.. تفاصيل التسجيلات لرحلة وهران – مرسيليا المقررة غدا الجمعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن توقيت تسجيلات المسافرين الحاجزين على متن رحلة وهران - مرسيليا المبرمجة يوم الجمعة 20 فيفري 2026.

وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل البحري، فإن عملية التسجيلات لهذه الرحلة تنطلق على الساعة 6:00 صباحا وتنتهي على الساعة 9:00 صباحا.

ودعت المؤسسة المعنيين بالرحلة المذكورة إلى أخذ جميع احتياطاتهم والتوجه إلى ميناء الركوب ضمن الآجال المحددة. قصد استكمال إجراءات السفر في ظروف تنظيمية حسنة.

كما وضعت المؤسسة تحت تصرف زبائنها الرقمَيْن الهاتفيَّيْن التاليين للرد على مختلف انشغالاتهم:

021-33-07-64

021-43-74-33