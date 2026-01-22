نقل بحري.. هذه هي مواعيد التسجيل لرحلتي وهران–مرسيليا ومرسيليا–وهران

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن مواعيد التسجيل الخاصة ببعض رحلاتها المبرمجة أواخر شهر جانفي الجاري. وذلك في إطار تنظيم السفر وضمان السير الحسن للإجراءات.

وأوضحت المؤسسةk في بيان لها، أن التسجيلات الخاصة بالمسافرين الحاجزين على متن رحلة وهران-مرسيليا ليوم الجمعة 23 جانفي 2026 ستنطلق على الساعة السادسة صباحا وتستمر إلى غاية التاسعة صباحا.

كما أفادت بأن التسجيلات المخصصة للحاجزين على متن رحلة مرسيليا–وهران المبرمجة ليوم السبت 24 جانفي 2026 ستبدأ على الساعة الثانية زوالا وتنتهي على الساعة الرابعة مساء.

ودعت المؤسسة جميع المعنيين بهاتين الرحلتين إلى التوجه إلى موانئ الركوب في الآجال المحددة من أجل استكمال إجراءات السفر، مؤكدة حرصها على توفير كل التسهيلات اللازمة للمسافرين.