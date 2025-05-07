نقل بحري.. السماح بدخول هذه السيارات خلال موسم الاصطياف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، أنه تقرر بصفة استثنائية خلال موسم الاصطياف المقبل، السماح للعائلات بجلب السيارات الأكثر من سبعة مقاعد وغير الموجهة للتصدير عبر مينائي الجزائر العاصمة ووهران على غرار باقي الموانئ.

وأوضح بيانٌ لشركة Algérie Ferries، أن هذا القرار يأتي إضافة للإجراءات المتخذة في إطار التسهيلات التي تهدف إلى الاستقبال الأمثل للعائلات خلال موسم الاصطياف 2025.

كما أكدت الشركة الوطنية للنقل البحري أن هذا الإجراء المقرر بصفة استثنائية، تم اتخاذه بغرض تسهيل تنقلات العائلات خلال فترة إقامتهم بالجزائر.