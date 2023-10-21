“نقودي، ألعابي وملابسي”.. بداية وصية طفلة فلسطينية

وجاء في وصية “هيا”: “مرحبا، أنا هيا، سأكتب وصيتي الآن”. “نقود 45 شيكلا لماما و5 لزينة و5 لهاشم و5 لتينا و5 لخالتو هبة و5 لخالتو مريم”. “و5 لخالو عبود و5 لخالتو سارة”.

أما ألعابها وجميع أغراضها فأوصت بإعطائها لأختها زينة وصديقاتها “ريما ومينا وأمل”. وملابسها ولبنات عمها. وبخصوص الأشياء المتبيقية فتبرعت بهم إلى الفقراء.

وبدأت شاحنات المساعدات في الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، حسب ما أفادت به قناة الجزيرة.

وأضاف ذات المصدر أن آليات فلسطينية بدأت التوجه إلى داخل المعبر لتفريغ المساعدات القادمة من الجانب المصري.

وكانت السفارة الأمريكية في تل أبيب قد أعلنت في وقت سابق بفتح معبر رفح اليوم لدخول المساعدات إلى غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن إرتفاع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني في 7 أكتوبر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، لـ4137 شهيداً و13162 إصابة و1400 بلاغ عن مفقودين.

وحسب ذات المكتب، هدم الإحتلال الصهيوني 5500 مبنى سكني كلياً من بين 14200 ألف وحدة سكنية.

ووفقا لذات المصدر، تم تسجيل 62 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرها الاحتلال وألحق فيها الضرر الكبير.

كما تعرّضت 160 مدرسة لأضرار متنوعة منها 19 مدرسة خرجت عن الخدمة.