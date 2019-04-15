نقيب الفنانين السوريين: “أصالة نصري ليست فنانة”!!

اعتبر الممثل السوري، زهير رمضان، أن المطربة أصالة نصري ليست فنانة، لأنها غير مسجلة في نقابة الفنانين السوريين.

وقال نقيب الفنانين السوريين، على أثير إذاعة “نينار”، أن الفنان هو العضو في نقابة الفنانين، وأن خارج ذلك، ليس بفنان.

وقال رمضان إن قرار السماح لنصري العودة إلى سوريا ليس بيده، وذلك لأنها كانت مناهضة للحكومة في سوريا، خلال اندلاع الأحداث، حسب موقع روسيا اليوم.

وهو الأمر الذي أدى لفصل أصالة، هي وعدد من الفنانين من النقابة، وإحالتهم إلى مجلس التأديب، حسب نفس الفنان.

وكان نقيب الفنانين السوريين، قد أطلق تصريحات نارية تجاه عدد من الفنانين السوريين، هاجمهم فيها على نهجهم المعارض للحكومة السورية.