نقيب القضاة:” التوظيف السياسي للقضاء أساء لصورته.. وعلى القضاة تفادي التاثير الخارجي”

أكّد نقيب القضاة، على عدم التفات القضاة إلى أي تأثير خارجي مهما كان، مشيرا ان التوظيف السياسي للقضاء أساء لصورة القضاء .

وقال يسعد مبروك ، اشغال دورة المجلس الوطني لنقابة القضاة بالمدرسة العليا للقضاة بالقليعة، اليوم الجمعة، أنّ دورة المجلس ، تاتي في ظرف استثنائي تعيشه البلاد ويعيشه القضاء،

مؤكدا أنّ القضاة شاركو في الحراك بكل شجاعة وموضوعية .

ويرى المتحدث ، ان قضية مكافحة الفساد يجب الا تكون ظرفية و لا يجب الانزلاق في متاهات الانتقام،

مشيرا ان مكافحة الفساد تفرض الوقاية منه بتطبيق احكام القانون

وفي الشق الاجتماعي، طرح نقيب القضاة ،وضعية القضاة مقلقة من ناحية انخفاض الأجرة ، قائلا: ” ان الجميع استفاد من الريع الا القضاة استفادو من الريح”.

وطرح نقيب القضاة مشكل يواجه هذا السلك الحساس ، و هو غياب ممثل النقابة بالمحاكم الادارية .