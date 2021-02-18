نقيب القضاة حول قضية المحامي المحبوس.. ” موقف المحامين بهلواني وهدفه التأثير على القضاة والعدالة”

نشر رئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك اليوم توضيحا بخصوص قضية إيداع محامي ينتمي لنقابة محامي البليدة الحبس المؤقت.

وحسب بيان نشره نقيب القضاة على الصفحة الرسمية للنقابة الوطنية القضاة قال فيه “تابعت مجريات ما حصل يوم أمس بمجلس قضاء البليدة بمناسبة نظر غرفة الإتهام في ملف استئناف أمر إيداع يخص محام”

وأضاف” وذهلت من موقف المحامين أثناء إنعقاد الجلسة، وبعدها بالتجمع بكثافة أمام مكتب تشكيلة غرفة الإتهام مع الصراخ ورفع شعارات مسيئة لنبل المحاماة”

وقال نقيب القضاة أن ماقام به المحامون غرضه التأثير على رئيسة وأعضاء غرفة الإتهام مع المطالبة بعدالة مستقلة في نفس الوقت،

واكد أن موقف المحامين هو موقف وهو موقف بهلواني يضحك ويبكي في آن واحد لأن ما حصل حقيقة غرضه تكريس عدالة الضغوط والاملاءات بغض النظر عن مصدر ذلك.

وجاء في نص التوضيع أن تاريخ النطق بالأحكام يحدد من طرف رئيس الجلسة دون سواه، وله مطلق الحرية في تقدير ذلك.

وأشارة نقيب القضاة إلى أن كل رأي مخالف حماقة جهلاء لا تستدعي أية مناقشة، وعلى من يسعى لحملة انتخابية ألا يتخذ من مآسي ومحن المتقاضين وقودا لمسعاه.

واكد النقيب في توضيح على أن نقابة القضاة سعت في النأي بنفسها عن الغوغائية المضلِلة حفاظا ماتبقى من سمعة العدالة، لكنها تعبر بوضوح عن وقوفها إلى جانب السادة قضاة غرفة الإتهام بمجلس البليدة،

ودعا يسعد مبروك القضاةإلى الفصل بكل حياد وموضوعية في المسألة دون الالتفات للعويل والتهويل.

كما دعا المحامين إلى التقيد بأخلاقيات المهنة وقواعد المحاكمة العادلة التي ظلت مطلبا محوريا في مرافعاتهم.