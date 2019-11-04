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نقيب القضاة..ما حدث بمجلس قضاء وهران لا يمكن تبريره مهما كانت الأسباب

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نقيب القضاة..ما حدث بمجلس قضاء وهران لا يمكن تبريره مهما كانت الأسباب
بقلم أسماء.ع

قال يسعد مبروك، نقيب القضاة، إن الوقفة الاحتجاجية لقضاة المحكمة العليا،تعبّر عن التذمر للإهانة التي لحقت بيت القضاء والمؤسسة برمتها.

وأوضح يسعد مبروك، أن ما حدث في مجلس قضاء وهران لا يمكن تبريره “مهما كانت الأسباب” نضيرا إلى أنه يتعين على الشأن العام اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف، المتحدث، أن الوقفة جاءت تضامنا مع باقي قضاة المحاكم المجالس القضائية.

ومن جهته قال محمد روابحي، رئيس غرفة ونقيب سابق بالنقابة الوطنية للقضاة، أن المطلب الأساسي هو استقلال القضاء.

وأشار إلى أن استقلال القضاء لا يخضع طبقا للدستور إلا للقانون.


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