نقيب المحامين سيليني: يجب نقل المحاكمة لمجلس قضاء العاصمة.. ولهذا السبب إنسحبنا

قال عبد المجيد سيليني نقيب المحامين، أن الظروف التي جرت فيها محاكمة رؤوس الفساد اليوم الإثنين غير ملائمة.

وأضاف سيليني في تصريح للنهار أونلاين، أن ماحدث اليوم من فوضى أثناء المحاكمة سيتكرر يوم الأربعاء.

وافاد سيليني، أن ضم ملفات معزوز وبايري في المحاكمة غير قانوني، ولهذا السبب انسحبنا.

وأشار سيليني إلى أن ضم الملفات تم بدون مناقشة القضية، وصدر فيها قرار الاحالة، وفي القانون يكون بعد 20 يوما وتمت برمجتها في 10 أيام.

وأضاف نقيب المحامين، أن القضية سياسية والاحكام فيها مسبقة، كما أن الأحكام جاهزة، وسيتم الذهاب إلى الإستئناف.

وقال سيليني، إنه يجب نقل المحاكمة لمجلس قضاء الجزائر، لأن الظروف غير ملائمة بمحكمة سيدي امحمد.