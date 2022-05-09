نقيب المحامين يقر بالصلح حلا بمنظمة المحامين قسنطينة

بعد أسابيع من البيانات والبيانات المضادة وسحب الثقة

أصدرت منظمة المحامين لناحية قسنطينة بيانا بموجبه يعود الهدوء التام لنشاط المنظمة. بعد أسابيع من البيانات والبيانات المضادة وسحب الثقة و انسداد سبل العمل بين المحامين .

حيث جاء في نص البيان الصادر عن المنظمة ناحية قسنطينة والتي تضم عديد المجالس أن النقيب. ممثلا في شخص المحامي بوريو الطاهر يعلم جميع الزميلات والزملاء المحامين. أنه تم التوصل إلى توقيع اتفاق صلح بينه وبين أعضاء مجلس المنظمة .

وقد تم عقد اجتماع بمقر نادي المحامين بقسنطينة لدراسة المسائل محل التجاذب.

وقد أبرق من خلال البيان الذي تحصلت عليه النهار اون لاين النقيب بتوقيعه المحامي بوريو الطاهر تشكره للتفهم.وخدمة المحاماة والمنظمة .

طالع ايضاك