نكاز: بلعيد وغديري انسحبا من الرئاسيات لاستحالة تنظيمها في هذا التاريخ

ثمن الناشط السياسي رشيد نكاز انسحاب كل من المترشحين علي غديري وعبد العزيز بلعيد، من المشاركة في رئاسيات 4جويلية المقبل.

واعتبر نكاز هذا القرار بالصائب، بالنظر لتأكدهما استحالة تنظيم انتخابات في هذا التاريخ، الذي رفضه الشعب الجزائري بخروجه للشارع.

وأضاف نكاز بأنه من الضروري إجراء حوار شامل، للخروج بحلول توافقية قبل الذهاب لانتخابات رئاسية.

كما عاد نكاز ليعرج على قضية استفادة فرنسا وإيطاليا من نسبة مؤوية من البترول والغاز الجزائري، مؤكدا صحة أقواله

وأضاف بأن الأيام قد كشفت وستكشف ما قاله سنة 2014، على اعتبار أنه مختص في تتبع أثار عقود مصير النفط والغاز الجزائري