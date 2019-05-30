نكاز: مستعد لدفع الأموال مع الجزائريين لشراء أسهم “أناداركو” من البترول

أبدى رشيد نكاز الناشط السياسي استعداده للمساهمة بماله الخاص، لشراء أسهم الشركة الأمريكية أناداركو، وغلق الطريق أمام الشركة الفرنسية طوطال.

وقال نكاز إن الجزائر مجبرة على شراء حصص هذه الشركة وممارسة حق الشفعة، لأن شراء طوطال لهذه الأسهم سيجعلها

تمتلك 50 من المائة من البترول الجزائري، وستصبح الجزائر بذلك تمتلك فقط 30 من المائة من بترول الجزائر.

وأضاف نكاز بأن الشعب الجزائري مستعد لمساعدة الحكومة لأجل شراء هذه الأسهم، ولو اقتضى الأمر العودة إلى عهد الثورة التحريرية،

حين كان الجزائريون يجمعون الأموال لشراء السلاح، داعيا لتكرار ذلك، في حال كانتن الحكومة عاجزة على دفع 5 مليار دولار،

لشراء أسهم الشركة الأمريكية أناداركو، وقد اتهم نكاز قيادة أحزاب المعارضة في وطنيتهم، بالقول “أين هي روح الوطنية لدى قيادة

أحزاب المعارضة الذين سماهم واحدا واحدا، الذين يطلون على الشعب الجزائري يوميا للحديث عن السياسة، متناسين اقتصاد البلاد وقضية أناداركو”.

وأكد نكاز في بث مباشر على صفحته عبر الفايسبوك، بأنه على رؤساء الأحزاب السياسية الحديث قليلا حول قضية البترول الذي

هو مصدر رزق كل الجزائريين،والذي تحاول الشركة الفرنسية طوطال حسبه، الإستيلاء على 50من المائة منه في حال شرائها لأسهر أناداركو.