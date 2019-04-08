نكاز يعود إلى خرجاته المثيرة وهكذا استقبله التلمسانيون..!

عاد رجل الأعمال، رشيد نكاز، إلى زياراته الميدانية، في الجزائر، حيث قام اليوم الإثنين، بزيارة إلى ولاية تلمسان.
وكان استقبال المواطنين لرشيد نكاز ، في تلمسان، بحفاوة وخاص، أين تم وضعه فوق اكتافهم والمشي به في الشوارع.
وردّد، المواطنون، عبارات كثيرة وأغاني شعبية، مثل “لبلاد بلادنا ونديروا راينا”.
للإشارة، كانت خرجة نكاز المثير للجدل، للعاصمة غير موفقة، حيث تم رميه بقارورات المياه، خلال المسيرات السلمية يوم الجمعة الماضي.
"البلاد بلادنا ونديرو راينا".. هكذا استقبل #رشيد_نكاز من طرف شباب #تلمسان
"البلاد بلادنا ونديرو راينا".. هكذا استقبل #رشيد_نكاز من طرف شباب #تلمسان
Publiée par النهار الجديد sur Lundi 8 avril 2019
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