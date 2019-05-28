نكاز يقترح على قيادة الأركان تنظيم حوار وطني للخروج من الأزمة السياسية

ثمن الناشط السياسي رشيد نكاز دعوة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

لتعيين ممثلين عن الحراك والدخول في حوار مفتوح مع كل الجزائريين، والفاعلين في الساحة السياسية، حيث اعتبر نكاز بأن الفريق

من خلال ذلك أيقن استحالة تنظيم انتخابات رئاسية في 4 جويلية، وعليه لا بد من الشروع في التحضير الحقيقي

للإنتخابات التي يريدها كل الجزائريين، حيث يرى نكاز من خلال تسجيل فيديو بثه عبر الفايسبوك، بأنه ليس مهما

تضييع انتخابات 18 أفريل، وليس مهما أيضا تضييع انتخابات 4جويلية، لأن هدف كل الجزائريين هو الحل الحقيقي لهذه الأزمة السياسية.

واقترح رشيد نكاز، أن يقوم الفريق أحمد قايد صالح بمبادرة يوجه من خلالها دعوات لكل الفاعلين، من أحزاب سياسية

وشخصيات وطنية وفاعلين في الحراك للمشاركة في حوارات وطنية شاملة، يتم من خلالها بحث حلول ووضع تصورات وآفاق لحل

الأزمة في الجزائر بما يتناسب وتطلعات أو طموحات كل الجزائريين، على أن تكون هذه الحلول أو التوافقات جاهزة يوم 20أوت

بحيث يتم حينها التوافق على تاريخ جديد للرئاسيات بعيدا عن عبد القادر بن صالح وبدوي اللذين ستنتهي مهمتهما يوم 4جويلية.