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الرياضة

نكامبي: “اندمجت في تدريبات السياسي وتدريجيا سأظهر بأفضل مستواي”    

بقلم كريم تيغرمت
نكامبي: “اندمجت في تدريبات السياسي وتدريجيا سأظهر بأفضل مستواي”    
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أكد لاعب شباب قسنطينة، اينو نكامبي، تأقلمه في التعداد الحالي للفريق، بعد اندماجه في التدريبات الجماعية، مؤكدا عزمه على اظهار أفضل مستوياته.

وصرح نكامبي، لتلفزيون “النهار”: “صحيح أنني ضيعت تربص الفريق بتونس، وكان ذلك بسبب مشكل التأشيرة”.

كما أضاف: “اندمجت مؤخرا في التدريبات الجماعية للفريق، وتدريجيا سأظهر بأفضل مستواي، وفي أفضل فورمة”.

وتابع اينو نكامبي: “أنا متأكد بأنه مع مرور الوقت، سأعرف جيدا ما ينتظره مني مدرب الفريق، لتقديم الإضافة اللازمة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/4OCaf
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