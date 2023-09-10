نكامبي: “اندمجت في تدريبات السياسي وتدريجيا سأظهر بأفضل مستواي”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب شباب قسنطينة، اينو نكامبي، تأقلمه في التعداد الحالي للفريق، بعد اندماجه في التدريبات الجماعية، مؤكدا عزمه على اظهار أفضل مستوياته.
وصرح نكامبي، لتلفزيون “النهار”: “صحيح أنني ضيعت تربص الفريق بتونس، وكان ذلك بسبب مشكل التأشيرة”.
كما أضاف: “اندمجت مؤخرا في التدريبات الجماعية للفريق، وتدريجيا سأظهر بأفضل مستواي، وفي أفضل فورمة”.
وتابع اينو نكامبي: “أنا متأكد بأنه مع مرور الوقت، سأعرف جيدا ما ينتظره مني مدرب الفريق، لتقديم الإضافة اللازمة”.
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