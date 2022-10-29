قناة النهار نكتة ضحكنا عليها وفيها مغزى يساعدنا في حياتنا بقلم قناة النهار نشر في 29 أكتوبر 2022 - 12:02 ببساطة شارك غرِّد أرسل 65 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HcRDJ اقرأ أيضا مستغانم : عمي عبدالله .. متقاعد سبعيني وهب بقي وقته لتزيين حديقة عين تادلس قناة النهار 14 أكتوبر قصر المؤتمرات.. إجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى بين الجزائر و فرنسا قناة النهار 10 أكتوبر جزائريون: الدوم .. حرفة تقليدية تجابه العصرنة قناة النهار 24 أكتوبر صحفية بجامعة الدول العربية:"هذه أول قمة عربية خالية من الأوراق..إلكترونية مئة بالمئة" قناة النهار 26 أكتوبر جزائريون: فنانة تشكيلية برعت وتميزت في فن الرسم قناة النهار 17 أكتوبر إنتاج أدوية السرطان في الجزائر .. نهاية المعاناة ورحلة البحث عن الأدوية قناة النهار 23 أكتوبر مراسلات تاريخية نادرة تعرضها النهار لأول مرة.. الجزائر دولة محورية عبر العصور قناة النهار 22 أكتوبر يحيى طبيش: الإنسان السعيد قوي في المجتمع والتعاسة والحزن أصبحت ضعف قناة النهار 27 أكتوبر حكاية نجاح: لاعبون سابقون في كرة القدم يتعرضون للحڨرة ويكشفون الوجه الأخر للعبة قناة النهار 19 أكتوبر صريح جدا: هذه هي معايير إختيار الصديق الحقيقي عند الجزائريين .. قناة النهار 18 أكتوبر