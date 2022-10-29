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قناة النهار

نكتة ضحكنا عليها وفيها مغزى يساعدنا في حياتنا

بقلم قناة النهار
نكتة ضحكنا عليها وفيها مغزى يساعدنا في حياتنا
ببساطة
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رابط دائم : https://nhar.tv/HcRDJ
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