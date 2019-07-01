«نكمّلوا في القمّة ونزيدو للغيّورين الغمّة»

الجولة الثالثة من «الكان» (اليوم على 20:00 سا بالقاهرة)

الجزائر – تنزانيا

«الخضر» يسعون لمواصلة الانطلاقة أمام تنزانيا وتكرار إنجاز غاب 29 سنة

يختتم المنتخب الوطني الجزائري، سهرة اليوم بداية من الساعة الثامنة، مبارياته في الدور الأول من نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بمصر عندما يواجه منتخب تنزانيا في إطار الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثالثة للمحفل الكروي القاري، في لقاء شكليا، على الورق، للعناصر الوطنية التي ضمنت التأهل إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة بست نقاط، بعد الفوزين المحققين أمام كينيا والسنغال في أول جولتين بثنائية نظيفة وهدف من دون رد، على التوالي، إلا أنها تبقى مهمة جدا من الناحية المعنوية، وهو ما يشدد عليه الناخب الوطني جمال بلماضي الذي حذر من مغبة التهاون والتراخي أمام المنتخب التنزاني، وطالب أشباله بخوض اللقاء بكل جدية من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالي وإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة بتسع نقاط يؤكدون بها قوتهم ونيتهم الحقيقية في عدم تضييع أي نقطة والفوز في كل مبارياتهم في طريقهم الشاق نحو اللقب الغالي الثاني في تاريخ الكرة الجزائرية، والذي يستهدف رفقاء النجم رياض محرز العودة به من أرض الكنانة يوم 19 جويلية المقبل. هذا ولن تكون المهمة، صعبة، منطقيا، على كتيبة محاربي الصحراء لحسم موقعة اليوم لصالحهم، أمام منافس أثبت تواضعه في المباراتين الأولتين، خصوصا أنه مقصى رسميا من المنافسة وهو ما يجعله في مواجهة شكلية، بدوره، رغم أن مواجهة منتخب بحجم الجزائر تعتبر تحفيزا بحد ذاتها لمنتخب سبق له السقوط بسباعية ورباعية كاملتين في آخر مواجهتين أمام المحاربين.