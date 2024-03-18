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الرياضة

نمور:”أمنيتي إلهام الفتيات لممارسة الجمباز وهدفي الذهب في الأولمبياد”

بقلم فيصل زيان بوزيان
نمور:”أمنيتي إلهام الفتيات لممارسة الجمباز وهدفي الذهب في الأولمبياد”
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تحدثت نجمة الجمباز الجزائرية كايليا نمور، عن إستهدافها التتويج بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وصرحت كايليا نمور، أمس الأحد، لقناة “بيين سبورتي”:” أستهدف التتويج بميدالية الذهبية، في مشاركتي المقبلة في أولمبياد باريس 2024″.

وتابعت نمور حديثها:”أتمنى أن يُلهم آدائي في رياضة الجمباز الفتيات الصغيرات، لكي يطورن رغبتهن في ممارسة رياضة الجمباز، لأنها ليس رياضة متطورة في إفريقيا والجزائر”.

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