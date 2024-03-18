نمور:”أمنيتي إلهام الفتيات لممارسة الجمباز وهدفي الذهب في الأولمبياد”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدثت نجمة الجمباز الجزائرية كايليا نمور، عن إستهدافها التتويج بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وصرحت كايليا نمور، أمس الأحد، لقناة “بيين سبورتي”:” أستهدف التتويج بميدالية الذهبية، في مشاركتي المقبلة في أولمبياد باريس 2024″.
وتابعت نمور حديثها:”أتمنى أن يُلهم آدائي في رياضة الجمباز الفتيات الصغيرات، لكي يطورن رغبتهن في ممارسة رياضة الجمباز، لأنها ليس رياضة متطورة في إفريقيا والجزائر”.
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