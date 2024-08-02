نمور:”مشواري في الأولمبياد لم يكن سيئا وفخورة بنفسي”

أكدت لاعبة الجمباز الجزائرية، كايليا نمور، عن رضاها على مستواها في أول مشاركة أولمبية في مسيرتها الرياضية، بأولمبياد باريس 2024.

وصرحت نجمة الجمباز الجزائرية، أمس الخميس، إلى موقع “france24″ الفرنسي، بعد مشاركتها في نهائي تخصص الجمباز، وإحرازها المركز الخامس، في منافسات الفردي العام سيدات برصيد 55.899 نقطة، وتحصلها على علامة 13.100 نقطة في جهاز الحركات الأرضية. وصرحت نمور في هذا الصدد:”مشواري في أولمبياد باريس لم يكن سيئا، وخورة بنفسي”.

وأضافت نجمة الجمباز الجزائرية الصاعدة:”هذه أول مشاركة لي في الأولمبياد، هذه أول مرة أتنافس فيها أمام مجموعة منافسات قويات، وهذا أمر رائع، خاصة وأنني إحتللت المركز الخامس”.