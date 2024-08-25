نمور تبدي دعمها للبعثة الجزائرية المشاركة في الألعاب البارالمبية

أبدت البطلة الأولمبية الجزائرية، كيليا نمور، دعمها الكبير للرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب البارالمبية 2024 بباريس.

ونشرت اللجنة الأولمبية الجزائرية، رسالة نمور، والتي قالت فيها: “أوجه رسالة قصيرة، لأتمنى من خلالها التوفيق لكل الرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب البارالمبية”.

كما أضافت البطلة الأولمبية الجزائرية: “أقدّم لكم كامل دعمي، ومساندتي، وأتمى أن يكون نجاحكم باهرا”.

وتأتي هذه الرسالة التحفيزية للرياضيين المشاركين في الألعاب البارالمبية، من كيليا نمور، عقب تتويجها مؤخرا بذهبية الألعاب الأولمبية 2024.