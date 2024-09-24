نمور تتحدث لأول مرة عن لقائها مع الرئيس تبون

تحدثت نجمة الجمباز الجزائرية والبطلة الأولمبية، لأول مرة، عن الحديث الذي جمعها برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ونشرت قناة “كنال بلوس” الفرنسية، مقتطفاً لحوار مع البطلة الأولمبية، كايليا نمور، اليوم الثلاثاء، عبر منصة “إكس”. قالت فيه صاحبة الميدالية الذهبية في منافسة الجمباز تخصص الجهاز المتوازي المختلف الارتفاع في أولمبياد باريس: “مثّلت سابقا فرنسا في الفئات الصغرى، بعدها تعرضت إلى إصابة على مستوى الركبة. وتلقيت الضوء الأخضر من جراحي للعودة إلى المنافسة، لكن طبيب الفدرالية الفرنسية للجمباز، رفض عودتي”.

وأوضحت المتحدثة: “وبحكم أن والدي يملك الجنسية الجزائرية، قلنا لمَ لا أقوم باستغلال جنسيتي المزدوجة وتمثيل الجزائر. خاصة أنني لم أكن مستعدة حينها لأبقى دون منافسة في فريقي. ووجدت ثغرة لحل هذا المشكل”.

وأردفت نمور: “كان يفصلنا عن الألعاب الأولمبية حوالي سنة ونصف، ولم يكن هناك مجال للانتظار. أنا جد فخورة بتمثيل الجزائر، ومنحها ميدالية ذهبية في الأولمبياد”.

وعن تلقيها مكالمة من طرف الرئيس، عبد المجيد تبون، بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في الأولمبياد، قالت نمور: “المكالمة مع رئيس الجمهورية كانت عادية، وكلمني برقم جوال عادي، لأنني أعتقد أن مستشاره تحدث معي أولا وقال لي إنه سيقدم لي الرئيس، وانتظرت ذلك، في أمسية التتويج بالميدالية الذهبية، كنت منتشية بالانتصار ولم أستوعب أن الرئيس يتحدث معي”.

وتابعت البطلة، كايليا نمور: “قام رئيس الجمهورية بتهنئتي على إنجازي، وقال لي إنني فخر الجزائر، والجميع متشرف بتمثيلي الجزائر، وهذا الأمر أثار مشاعري”.