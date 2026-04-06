نمور تحرز ثاني ميدالية ذهبية ضمن جولة كأس العالم للجمباز

نالت البطلة الأولمبية الجزائرية، كيليا نمور، اليوم الإثنين، ميدالية ذهبية جديدة، ضمن مشاركتها في جولة كأس العالم الجارية بمصر.

وجاء تتويج البطلة كيليا نمور، بهذه الميدالية الذهبية الجديدة، بعد تألقها في اختصاص عارضة التوازن.

وحققت فخر الجمباز الجزائري، في هذه المنافسة، علامة (14.266)، والتي أحرزت بها المركز الأول.

وبهذا تؤكد البطلة كيليا نمور، مجددا تفوقها وهيمنتها، في جولة كأس العالم للجمباز، الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة.