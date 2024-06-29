نمور تفوز بذهبية بطولة رومانيا الدولية للجمباز

تُوجت لاعبة الجمباز الجزائرية، كايليا نمور، اليوم السبت، بالميدالية الذهبية، لبطولة رومانيا الدولية للجمباز، في إطار تحضيراتها للألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت بطلة الجمباز الجزائرية، رقما قياسيا جديدا، بمجموع نقاط عام يقدر برصيد 56.900 نقطة.

حيث أحرزت نمور، في تخصص جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات 15.550 نقطة وبدرجة صعوبة تاريخية 7.3. وفي تخصص عارضة التوازن 14.400 نقطة، وفي تخصص الحركات الارضية حققت نمور، 13.500 نقطة، وفي جهاز القفز 13.450 نقطة.