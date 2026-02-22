نمور تكتفي بالمركز السابع في كأس العالم للجمباز الفني

اكتفت البطلة الأولمبية الجزائري للجمباز، كيليا نمور، بالمركز السابع، من مشاركتها في كأس العالم للجمباز الفني، بألمانيا.

وجاء احتلال نمور، هذا المركز السابع، بعد مشاركتها أمس السبت، في نهائي العمودين الغير متوازيين، حسب موقع الإذاعة الوطينة.

كما أوضح ذات المصدر، بأن اكتفاء البطلة الجزائرية، بهذا الصف السابع، عائد لتعرضها لسقوط، ما جعلها تنال تنقيط (12.900).

وسيكون بامكان، البطلة الجزائرية كيليا نمور، التعويض، أمسية اليوم الأحد، لدى خوضها نهائياً ثانياً في اختصاص عارضة التوازن.