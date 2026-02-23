نمور تهدي الجزائر فضية كأس العالم للجمباز الفني

حصدت بطلة الجمباز الجزائري، كيليا نمور، أمس الأحد، ميدالية جديدة في مشوارها، من مشاركتها في كأس العالم للجمباز الفني، بألمانيا.

ونجحت كيليا نمور، في افتتكاك الميدالية الفضية، من مشاركتها في نهائي عارضة التوازن، ضمن كأس العالم للجمبار الفني، أين حصلت على (13.833) نقطة.

وجاء تتويج البطلة الجزائرية، بهذه الميدالية الفضية، بعد اكتفائها بالمركز السابع في نهائي العمودين الغير متوازيين.

وعقب محطة ألمانيا، سيتواصل مسلك كأس العالم للجمباز الفني، حسب الإذاعة الوطنية، عبر محطات باكو (أذربيجان)، أنطاليا (تركيا)، القاهرة (مصر) وأوسييك (كرواتيا)، ليختتم بالدوحة (قطر)، بين 10 إلى 18 أفريل المقبل.