نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات

واصلت البطلة الأولمبية، كيليا نمور، اليوم السبت، تألقها في منافسات البطولة الإفريقية للجمباز الفني الجارية بمدينة ياوندي، بعدما أهدت الجزائر ميدالية ذهبية جديدة.

في نهائي جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.

وتألقت البطلة الأولمبية كيليا نمور بتتويجها بالميدالية الذهبية في جهاز العمودين المتوازيين مختلفي الارتفاع، بعد حصولها على علامة 14.400، مؤكدة مرة أخرى تفوقها القاري.

من جهتها، واصلت جنى لعروي عروضها القوية، حيث تُوجت بالميدالية الذهبية في جهاز طاولة القفز، كما أضافت ميدالية فضية في جهاز العمودين المتوازيين مختلفي الارتفاع بعلامة 12.860.

وقدمت نمور عرضًا مميزًا أكدت من خلاله تفوقها القاري، لتواصل حصد الألقاب وتعزيز رصيدها من الميداليات في هذه البطولة.

وسبق لنمور أن توجت: بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي العام، الميدالية الذهبية حسب الفرق (سيدات)، والميدالية الذهبية في جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.

ويأتي هذا التتويج ليكرس الهيمنة الجزائرية في الجمباز الفني، خاصة في فئة السيدات، حيث تواصل البطلات الجزائريات فرض أنفسهن بقوة على منصات التتويج.