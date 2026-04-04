نمور تواصل التألق في القاهرة وتبلغ نهائي عارضة التوازن بالصدارة

واصلت بطلة الجمباز الجزائرية، كيليا نمور، اليوم السبت، عروضها القوية في كأس العالم للجمباز الفني التي تجرى فعالياته بالعاصمة المصرية،القاهرة.

بعدما نجحت في التأهل إلى نهائي جهاز عارضة التوازن، متصدرة مرحلة التصفيات بعلامة مميزة بلغت 14.633.

وستخوض البطلة الجزائرية، نهائي جهاز عارضة التوازن (Balance Beam): غدا الأحد، حيث ستبدأ المنافسات عادةً في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت القاهرة وتُنقل مباشرة عبر قناة OnTime Sports.