نموشي:”تأجيل أولمبياد طوكيو قرار صائب”

أكد يونس نموشي الملاكم الجزائري المتأهل لأولمبياد طوكيو 2021 وبطل إفريقيا في وزن 75 كلغ أن تأجيل المحفل الأولمبي قرار صائب.

نموشي قال لموقع كووورة العربي اليوم الجمعة:”تأجيل الأولمبياد قرار صائب جدا، خصوصا وأنه يهدف للحفاظ على صحة الرياضيين بصفة خاصة”.

وأضاف:”بالنسبة لي أرى أن القرار يصب في مصلحتي، خصوصا أنه سيمنحني وقتا إضافيا لتطوير نفسي أكثر، والعمل على تحسين عدة جوانب، كونها أول مشاركة لي”.

وختم الملاكم الجزائري:”في الوقت الحالي، أقوم ببعض التدريبات في المنزل بوسائل بسيطة، وأحيانا أخرج للركض، رغم علمي بأن هذا غير كافٍ خصوصا من دون مدرب”.