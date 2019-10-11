نمو الإقتصاد الجزائري سيبلغ 1.9 بالمائة في 2020

يتوقّع البنك العالمي تسجيل نمو في الإقتصاد الجزائري بنسبة 1.9 بالمائة خلال 2020 أي بزيادة 0.2 نقطة مقارنة بتوقعاته الأخيرة.

وأشار البنك العالمي إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام بـ 1.5 بالمائة سنة 2018.

وفي تقريره الأخير “أكتوبر 2019” أشار البنك العالمي إلى تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام بـ 1.5 بالمائة في 2018.

وحسب ذات المصدر فقد بقي هذا النمو في مستوى 1.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019.

ويعود هذا الركود إلى النمو البطيء لقطاع المحروقات، وانكماش النشاط الإقتصادي مما أدى إلى تراجع تطور النمو في القطاعات خارج المحروقات.

وأوضح البنك العالمي،أن نمو قطاع المحروقات كان بطيئا حيث تقلص النشاط الإقتصادي بـ 3.9 خلال الثلاثي الأول من 2019.